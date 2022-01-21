Предполагаемый сын Абдулова готовится к генетической экспертизе

Всё началось с фотографии, которую родственники Абдулова нашли в кармане пиджака артиста. Запечатлённый на фото человек быстро объявился, увидев свой снимок в газете.

Александр Коваль, который может оказаться внебрачным сыном Александра Абдулова, ничего ранее не знал о своём отцом. Мужчина, который стал артистом, желает выяснить, действительно ли легендарный актёр — его отец.

"Я не могу комментировать. На меня вышли люди с телевидения, я с ними договорился, что не буду ничего говорить. Тем более по телефону. Нельзя рассказывать, но что пишут — да, пишут. Собираемся делать ДНК тест, надеюсь, он покажет "да". Ну, или "нет", — цитирует слова Коваля "Woman.ru".

З4-летний мужчина уверяет, что ему не нужны деньги звезды отечественного кинематографа, он лишь хочет докопаться до истины.

Отыскивать предполагаемого наследника стали родственники Абдулова. Их заинтриговал снимок, который актёр носил в своём любимом пиджаке.

Лаконичная надпись на фото ("Саша, это твой сын. Оля") заставила близких артиста надеяться, что они скоро встретятся с наследником умершего актёра.

Александр Коваль показал и другие свои детские фотографии. Физиогномисты подтвердили, что на снимке действительно запечатлён Коваль. Истинность отцовства может подтвердить только ДНК-тест.

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