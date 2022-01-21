Джигурда будет драться с Лукинским в конце года

Известный артист Никита Джигурда сразится с юмористом Николаем Лукинским. Поединок состоится в этом году под эгидой промоушена "Наше дело". Об этом рассказал руководитель организации Артур Арутюнян, сообщает NEWS.ru.

Собеседник издания отметил, что две знаменитости — соперники на ринге ещё со времён телешоу "Король ринга". Арутюнян добавил, что с компанией отказался сотрудничать Алексей Панин, а музыкант Никита Пресняков попросил дать ему время для подготовки, поскольку остался недоволен прошлой встречей с Паниным.

По словам руководителя "Нашего дела", в 2022 году организация запланировала одно шоу с участием известных всей России людей. И событие будет интересно не только поклонникам боёв, но и всем остальным россиянам. Бой Лукинского с Джигурдой, вероятнее всего, можно ожидать в конце этого года.

Ранее Джигурда поздравил с днём рождения певицу и актрису Ольгу Бузову. Он называет ее "внученькой" и пожелал ни в коем случае не идти в политику.

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