Мама Бузовой об отношениях Ольги с Манукяном: "Он хотел раскрутиться"

Мама Ольги Бузовой объяснила, почему дочь порвала отношения с Давидом Манукяном.

Ирина Александрова Бузова болезненно относится к неудачам дочери в личной жизни. Женщина не может простить бывших избранников Ольги, которые заставили её страдать.

Мать Ольги Бузовой призналась, что Давид Манукян у неё никогда не вызвал симпатии. Она не одобряла отношения наследницы, так как подозревала, что Дава в отношениях преследует свои корыстные цели.

"Этому человеку нужна была Ольга Бузова как бренд, а не как просто Оля. Он хотел раскрутиться. И он изначально был провальным типажом. Мальчики, которые в таком возрасте на груди у мамы, — с ними все понятно", — цитирует слова Ирины Бузовой "СтарХит".

Ирина Александровна вспомнила, как дочь возила Манукяна на Мальдивы и в Куршавель за свой счёт, хотя она не советовала ей этого делать.

Мама звезды ТВ и Интернета отметила, что разрыв с Манукяном дочь пережила легче, чем расставание с мужем Дмитрием Тарасовым. Она посоветовала Ольге проще относиться к романам, так как "она каждый раз умирает". При этом женщина обращает внимание на беззлобных характер наследницы, которая склонна забывать всё негативное.

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