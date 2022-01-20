Разин обратился к покойному сыну в день его рождения: "Мы тебя очень любим"

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал о своей боли, связанной со смертью сына Александра. Молодого человека не стало пять лет назад.

В день рождения сына Андрею Разину особенно тяжело от горькой утраты

"Сегодня исполнился бы 21 год моему сыночку Саше. Столько лет прошло с момента его ухода, а мы с Маританной (третья жена продюсера, — Прим. ред.) до сих пор не можем найти себе места", — пожаловался шоумен в своём Instagram-аккаунте.

Разин поблагодарил всех, кто поддерживает его, сочувствуя горю. Продюсер признался, что после кончины наследника у него началась совсем иная жизнь.

"Я бы никому не пожелал такой участи. Даже самому злейшему врагу, потому что это перенести невозможно. Я благодарен всем моим поклонникам, неравнодушным людям, всем, кто поддерживает меня, кто в этот день помнит моего сына Сашу. Он навсегда остается жить в наших сердцах. С днём рождения тебя, сынуля. Если ты нас видишь, знай, что мы тебя очень любим и нам тебя очень сильно не хватает", — обратился к сыну безутешный отец.

В 2017 году семью Андрея Разина потрясло горе. 10 марта от сердечного приступа, вызванного осложнением после ОРВИ, скончался младший сын продюсера Александр.

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