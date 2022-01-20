Жители Таджикистана обрушились на Манижу за откровенное фото

Огромный портрет участницы "Евровидения-2021" Манижи с оголённым бюстом украсил центральную улицу Нью-Йорка. На артистку с критикой набросились жители Таджикистана.

Билборд Манижи в Нью-Йорке

Манижа Сангин похвасталась, что стала первой российской артисткой, которая возглавила глобальный проект Spotify под названием #EQUAL. Фото исполнительницы песни Russian Woman взяли на обложку международного плейлиста Equal.

"Меня будут показывать на Times Square в Нью-Йорке два дня подряд!" — рассказала Манижа в своём Instagram-аккаунте.

Жителям Таджикистана не понравился цифровой билборд, на котором певица таджикского происхождения запечатлена в наряде с этническим принтом и с полуоголённой грудью.

"Это позор, а не гордость"; "Должно быть стыдно за таких девушек. А вы наоборот гордитесь ими, куда катимся"; "Пусть говорит, что она не таджичка и не представляет этот народ", — обрушились на певицу моралисты.

Манижа все нападки хейтеров собрала и сделала из них забавное видео.

"Наверное, нужно быть скромнее, но как-то не получается", — объяснила артистка.

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