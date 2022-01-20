Станислав Садальский в последнее время заметно похорошел. 70-летний артист постройнел и стал выглядеть моложе. Новое фото актёра вызвало восхищение поклонников.
Возраст, похоже, не властен над звездой фильма "Место встречи изменить нельзя". Заслуженный артист РСФСР объяснял, что перестал общаться с ровесниками, предпочитая находиться в компании молодых людей. Общение с молодёжью положительно сказалось на внешнем виде звезды отечественного кинематографа.
Подписчики едва узнали Садальского на фотографии, которую артист опубликовал в своём Instagram-аккаунте. На снимке Станислав Юрьевич рекламирует парфюм.
Фолловеры заметили разительные перемены в артисте, который сделал новую стильную причёску.
"На Максима Галкина похож на этом фото";
"Здорово помолодели, Стас!";
"Показалось, что это Илья Лагутенко, всё молодеете и стройнеете";
"На стиле дядька";
"Вы тут такой классный";
"Причёска класс, так набросок, очень!!!" — писали интернет-пользователи под постом Садальского.
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