Преобразившегося Садальского перепутали с Ильёй Лагутенко

Станислав Садальский в последнее время заметно похорошел. 70-летний артист постройнел и стал выглядеть моложе. Новое фото актёра вызвало восхищение поклонников.

Станислав Садальский

Возраст, похоже, не властен над звездой фильма "Место встречи изменить нельзя". Заслуженный артист РСФСР объяснял, что перестал общаться с ровесниками, предпочитая находиться в компании молодых людей. Общение с молодёжью положительно сказалось на внешнем виде звезды отечественного кинематографа.

Подписчики едва узнали Садальского на фотографии, которую артист опубликовал в своём Instagram-аккаунте. На снимке Станислав Юрьевич рекламирует парфюм.

Фолловеры заметили разительные перемены в артисте, который сделал новую стильную причёску.

"На Максима Галкина похож на этом фото"; "Здорово помолодели, Стас!"; "Показалось, что это Илья Лагутенко, всё молодеете и стройнеете"; "На стиле дядька"; "Вы тут такой классный"; "Причёска класс, так набросок, очень!!!" — писали интернет-пользователи под постом Садальского.

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