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Автор Елена Былкина

Юрист убеждён, что вдове Градского бессмысленно грабить саму себя

Шоу-бизнес

История ограбления вдовы Александра Градского напоминает автоподставу из 90-х.

Юрист убеждён, что вдове Градского бессмысленно грабить саму себя

Набирает популярность версия о том, что Марина Коташенко срежиссировала весь инцидент с ограблением, чтобы не делиться наличными деньгами с другими наследниками — старшими детьми Градского от предыдущего брака.

Настраживает в этой истории то, что вдова, у которой злоумышленники забрали 100 млн. рублей, сообщила о преступлении только через семь часов после нападения.

Своё мнение на этот счёт выразила член Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй.

"Сначала надо понять, что это за деньги. Если вдова сняла их со счета или получила от продажи наследственной недвижимости, то она в любом случае должна будет их вернуть, ограбили её в действительности или нет", — цитирует слова Ирины Зуй интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Коташенко, по словам юриста, не имела права распоряжаться имуществом покойного мужа до вступления в наследство. Наличку из сейфа Коташенко могла бы успешно скрыть.

"А если это было какое-то неучтенное имущество, то есть наличка из сейфа, то тем более ей невыгодно было его "светить". Потому что в аналогичных случаях "неучтенка" всегда доставалась тому, у кого были ключи, и закон в этом плане мало что может сделать. Другим наследникам доказать существование этого незадокументированного имущества практически невозможно", — объяснил адвокат.

Если будет доказано, что жена Градского действительно инсценировала ограбление, то она может быть признана недостойной наследницей и потеряет право на имущество умершего мужа.

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Ограбление Марины Коташенко
Автор: Елена Былкина
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