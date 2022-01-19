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Автор Елена Федорова

Собчак высказалась о Волочковой: "Вразнос пошла девка!"

Шоу-бизнес

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала в соцсетях скандальный инцидент с балериной Анастасией Волочковой в самолёте.

Собчак высказалась о Волочковой: "Вразнос пошла девка!"

В своём telegram-канале она выложила видео, где Волочкова конфликтует с персоналом на борту из-за масочного режима, а затем разговаривает с сотрудниками полиции.

"Два протокола составили на мою любимку — за отсутствие маски и мелкое хулиганство. Вразнос пошла девка!", - написала она в публикации.

Ранее стало известно о скандале на борту рейса, которым Волочкова возвращалась с Мальдив. Она категорически отказалась надевать маску по просьбе бортпроводников.

У Собчак и Волочковой уже возникали конфликты. Одним из недавних поводов для взаимного обмена "любезностями" стало участие балерины в youtube-шоу "Что было дальше?". Заслуженная артистка РФ в гостях у комиков пожаловалась на нападки Собчак по поводу искусственной груди.

После выхода выпуска телеведущая прокомментировала поведение Волочковой на съёмках шоу.

"По-моему, плохим решением было отправиться к тем, чьи шутки ты не можешь отбить. Желающий себя закопать — закопает", — сказала она.

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Автор: Елена Федорова
Темы ксения собчак анастасия волочкова
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