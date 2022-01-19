Волочкова принципиально решила засудить стюарда самолёта

Анастасия Волочкова имеет большой опыт в судебных делах. Обида балерины так велика, что она решила судиться со стюардом, с которым у неё произошёл конфликт в самолёте.

Перепалка с сотрудниками авиакомпании у экс-примы Большого театра произошёл из-за медицинской маски. Волочкова в штыки восприняла просьбу надеть на лицо средства индивидуальной защиты.

Волочкова твёрдо вознамерилась подать в суд на стюарда за клевету Танцовщица считает, что к ней отнеслись предвзято, как к публичному человеку.

"Я, естественно, буду подавать в суд иск, это дело моего принципа, моей чести, достоинства. За клевету, за то, что люди докопались просто из-за ничего. Докапываться до известного, публичного человека выгодно, потому что это будет новостью сегодняшнего дня", — цитирует слова Волочковой Телеканал "360".

Звезда балета пожаловалась, что накануне своего дня рождения вынуждена тратить время на скандал. Волочкова рассказала, что пять часов провела в отделе полиции.

Возлюбленный балерины Сергей объяснил, что всё началось с того, что Анастасия пожалела ребёнка и уступила ему своё место.

"Как-то неудобно, что ребёнок стоит, Настя уступила ему место, посадила к себе. Я пошёл за кофе, принёс кофе, Настя спустила эту маску, пьёт кофе — и тут этот стюард с телефоном", — объяснил бойфренд Волочковой.

Балерина обращает внимание на то, что внимание сотрудников авиакомпании привлекла именно она, несмотря на то, что многие пассажиры не соблюдали масочный режим.

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