Ирина Хакамада в открытом купальнике восхитила публику

66-летняя Ирина Хакамада похвасталась подтянутой фигурой в бикини.

Ирина Хакамада

Политический деятель поделилась с подписчиками пляжным контентом. Хакамада опубликовала фото в открытом купальнике, показав свои многочисленные татуировки на животе, которые, по признанию Ирины, она сделала уже давно.

Тело маститого политика украшают замысловатые орнаменты в восточном стиле, в которых можно разглядеть бабочку и веточки цветущих деревьев. Хакамада без смущения продемонстрировала шикарную для своего возраста фигуру. Ирина Муцуовна попрощалась с отдыхом в Мексике под пляжным фото.

"До новых встреч, Тулум. Пока, пока", — подписала фотографию политик.

Подписчики осыпали Хакамаду комплиментами.

"Когда вам говорят, как ваши татуировки будут выглядеть в молодости"; "Ирина, вы — восторг, восхищение, вдохновение!! Потрясающая"; "Фигура просто огонь"; "Ирина, на Вас хочется равняться", — комментировали фото Хакамады в Сети.

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