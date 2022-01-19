66-летняя Ирина Хакамада похвасталась подтянутой фигурой в бикини.
Политический деятель поделилась с подписчиками пляжным контентом. Хакамада опубликовала фото в открытом купальнике, показав свои многочисленные татуировки на животе, которые, по признанию Ирины, она сделала уже давно.
Тело маститого политика украшают замысловатые орнаменты в восточном стиле, в которых можно разглядеть бабочку и веточки цветущих деревьев. Хакамада без смущения продемонстрировала шикарную для своего возраста фигуру. Ирина Муцуовна попрощалась с отдыхом в Мексике под пляжным фото.
"До новых встреч, Тулум. Пока, пока", — подписала фотографию политик.
Подписчики осыпали Хакамаду комплиментами.
"Когда вам говорят, как ваши татуировки будут выглядеть в молодости";
"Ирина, вы — восторг, восхищение, вдохновение!! Потрясающая";
"Фигура просто огонь";
"Ирина, на Вас хочется равняться", — комментировали фото Хакамады в Сети.
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