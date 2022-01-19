Виктория Дайнеко ищет справедливости в суде. Певица собирается через суд взыскать алименты с бывшего мужа Дмитрия Клеймана.
Исполнительница хита "Я просто сразу от тебя уйду" хочет в судебном порядке закрепить место проживания дочери и заставить экс-супруга платить алименты.
Выпускница "Фабрики звёзд" сетовала на то, что бывший избранник не уделяет внимания их общему ребёнку.
"В своем исковом заявлении Дайнеко требует взыскать с Дмитрия алименты, а также официально определить место жительства дочери", — приводит информацию пресс-службы Хамовнического районного суда Москвы "СтарХит".
Согласно закону, Дмитрий Клейман обязан отдавать на содержание дочери четверть всех своих доходов. Дайнеко жаловалась, что экс-супруг перечислял ей по 10 тыс. рублей в месяц. Певица считает, что бывший муж может тратить на содержание дочери большую сумму.
Клейман даёт концерты со своим барабанным шоу и учит игре на инструменте за денежное вознаграждение. Музыкант сотрудничает с такими звездами шоу-бизнеса, как Митя Фомин, Джиган, Слава и другие.
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