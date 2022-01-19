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Автор Елена Былкина

Волочкова едва не спровоцировала экстренную посадку самолёта

Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова превратила полёт пассажиров в самолёте в затяжную склоку. Поведение балерины, согласно инструкции, должно было закончиться вынужденной посадкой судна.

Волочкова едва не спровоцировала экстренную посадку самолёта

Появились новое видео из самолёта, на которых Волочкова доказывает свою правоту. Балерина отказалась надевать маску, поэтому большую часть полёта экипажу пришлось увещевать непокорную пассажирку. Попутчики балерины не упустили случая заснять на видео детали скандала в воздухе. Волочкову снимали с разных ракурсов.

На новых кадрах балерина доказывает что-то персоналу. Фоном к перепалке звучит речь пилота, который перечисляет, что может грозить пассажиру за отказ надеть медицинскую маску.

"Дамы и господа, напоминаю вам о необходимости оставаться в масках в течение всего полёта. При нарушении правил ношения средств индивидуальной защиты авиакомпания вправе передать пассажира в полицию, расторгнуть договор перевозки в одностороннем порядке. Командир корабля вправе принять решение о вынужденной посадке по пути следования. В этом случае с нарушителя будут взысканы соответствующие убытки", — гласит речь пилота.

Экс-прима Большого театра — мастер "скандального жанра". Подписчики балерины в последнее время хвалят Волочкову за примерное поведение. В комментариях под курортным контентом танцовщицы царит идиллия и благожелательность. Фолловеры отмечают, что новый кавалер по имени Сергей положительно действует на балерину.

Анастасия Волочкова же, похоже, решила, что хорошими делами прославиться нельзя и вновь вернулась к своему излюбленному занятию — к скандалам.

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Волочкова устроила скандал в самолете из-за нежелания надевать маску - Москва 24
Автор: Елена Былкина
Темы анастасия волочкова
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Волочкова едва не спровоцировала экстренную посадку самолёта
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