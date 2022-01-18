Жена Диброва заразилась штаммом COVID-19 "омикрон": "ПЦР приговор"

Молодая супруга Дмитрия Диброва Полина слегла, заразившись новым штаммом COVID-19 "омикрон".

34-летняя жена Дмитрия Диброва пожаловалась, что 2022 год начался для неё не очень оптимистично. Женщина опубликовала в Instagram фото, на котором она предстала в постели.

"Этот ПЦР приговор. С одной стороны — объяснение всему что творится в организме, с другой обреченное двухнедельное карантинное существование", — написала Полина в своём микроблоге.

Женщина объяснила, что впервые переболела COVID-19 полтора года назад. Жена звезды ТВ отметила, что повторная болезнь проходит сложнее.

"Омикрон, приветствую. Началось все с горла. Першение, странное першение. Далее слабость и головная боль. Когда у меня болит горло, подобные симптомы частенько. Но дальше… горло разрывалось так… Честно говоря, окунулась в детские "люгольные" воспоминания и дошла до отчаяния, так как ничего не помогало", — пожаловалась Полина подписчикам.

Лечила больное горло женщина с помощью смеси соли, соды и йода. Подобные процедуры, по её признанию, были очень болезненны, так как она "полоскала и ревела одновременно".

"Полное ощущение что гнойная ангина", — отметила Диброва.

Полина решила сдать ПЦР-тест и получила положительный результат.

"Сейчас уже легче, горло успокоилось, но начался кашель. Головная боль исчезла, но есть небольшая слабость", — описала свои ощущения супруга телеведущего.

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