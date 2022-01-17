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Автор Елена Былкина

Алибасов воссоединился с Федосеевой-Шукшиной: "Опять?!"

Шоу-бизнес

Бари Алибасов снова "подбивает клинья" к Лидии Федосеевой-Шукшиной. Продюсер группы "На-НА" отпраздновал Старый Новый год в компании экс-супруги.

Алибасов воссоединился с Федосеевой-Шукшиной: "Опять?!"

Брак и развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной сопровождался непрерывными скандалами, некоторые из которых приходилось решать в судебном порядке.

Публика решила, что в этой резонансной истории поставлена точка, однако Бари Алибасов ни за что не хочет прощаться с бывшей женой.

Главный "нанаец" страны опубликовал в своём Instagram-аккаунте фото в обнимку с народной артиской РСФСР.

"Отпраздновали с Лидушой Старый Новый год", — подписал совместное фото продюсер.

Подписчики Алибасова были шокированы тем, что скандальная эпопея продолжается.

"Опять?!";

"Не смешите людей";

"Начинаем всё сначала";

"Да ладно… что-то давно вас не было на передачах, хватит уж наверно, отдыхайте";

"Следующая встреча будет у Андрюши", — писали фолловеры под постом Алибасова.

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Бари Алибасов об отношениях с Лидией Федосеевой-Шукшиной: «Мы отдыхаем друг от друга»
Автор: Елена Былкина
Темы бари алибасов лидия федосеева-шукшина
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