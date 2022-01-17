Рудковская рассказала, как ценит дружбу с Собчак

Продюсер Яна Рудковская рассказала своим подписчикам, что гордится дружбой с телеведущей Ксенией Собчак. Она заверила своих поклонников, что Собчак не бросает своих друзей, и ей можно доверять.

"Она — надёжный друг. Я бы пошла с ней в разведку. И хочу сказать, что она друзей не бросает, проверено", — отметила Рудковская.

Супруга фигуриста Евгения Плющенко напомнила в своём Instagram, что её дружба с Собчак длится уже 17 лет, так что это даёт ей возможность судить о том, каким другом является бывшая ведущая "Дома-2".

Также Рудковская считает, что Собчак является настоящим профессионалом своего дела. По её мнению, недавнее интервью её подруги с певцом Димой Биланом стало лучшим в её карьере.

"Не так страшна Собчак, когда ты говоришь ей правду", — отметила Рудковская.

Ранее продюсер рассказала подписчикам, сколько зарабатывает за год. По её словам, её годовой доход равен примерно двум миллионам долларов после вычета налогов.

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