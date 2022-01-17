Стилист и дизайнер Александр Рогов уходит с канала СТС

Ведущий шоу на СТС "Рогов в деле", в котором преображают женщин, Александр Рогов объявил, что покидает популярный телепроект.

Гуру моды после восьми лет работы на СТС решил уволиться. Он признался, что понял, что не видит развития в данном проекте, поэтому собирается искать другие ниши для самореализации.

"Это было время испытаний, роста. Я пришел просто ведущим… Я из ведущего вырос в креативного продюсера своего шоу", — рассказал Рогов в интервью для YouTube-канала Fametime TV.

Прежде чем принять такое решение, Рогов поинтересовался, какие проекты на канале ему могли бы предложить. Так как предложений от руководства телеканала не последовало, он окончательно решил покинуть шоу.

Стилист известен также по шоу "Шопоголики" на канале "Ю". Рогов успешно ведёт свой авторский YouTube-канал, в котором рассказывает новинках моды и даёт советы женщинам, желающим выглядеть стильно и современно.

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