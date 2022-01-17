Рудковская рассказала, сколько зарабатывает в год

Продюсер Яна Рудковская рассказала своим подписчикам о размере своего ежегодного заработка. По её словам, он составляет порядка 2 миллионов долларов в год после уплаты налогов.

Когда у Рудковской спросили, кто у них больше зарабатывает — она или её муж, продюсер ответила, что у них с Плющенко нет разделения бюджета на её и супруга по отдельности.

Как сообщила бизнесвуман в своём Instagram, у них в семье с фигуристом Евгением Плющенко общий бюджет.

"Мы наши бюджеты не разделяем! Знаменитей, конечно, Женя. Его знает весь мир", — сказала Рудковская.

По её заверению, хороший заработок предполагает также и большие траты.

Ранее для привлечения денежного успеха Рудковская посоветовала поклонникам есть из дорогих тарелок. Она призналась, что в её семье для подачи блюд используется исключительно посуда марки Fornasetti. На своём авторском курсе личностного роста известная своей любовью к дорогим вещам Рудковская рекомендует всем купить хотя бы одну тарелку этой марки, стоимость которой, к слову, составляет 10 тысяч рублей за одну штуку.

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