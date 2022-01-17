Дочь Марии Шукшиной увлеклась бодибилдингом. Бабушка и мать "железной" леди в шоке от внешнего вида наследницы.
Стремление поддерживать себя в хорошей физической форме переросло у дочери Марии Шукшиной Анны Трегубенко в попытку обрасти бронёй из мышц. Женщина преуспела в этом деле. Анну, у которой даже голос стал грубее, с трудом узнают родственники.
Наследница звёздной семьи призналась, что родные с неодобрением относятся к её увлечению. Её трансформация пугает знаменитых мать и бабушку.
"Родители — люди, в принципе, немножко другого времени. Когда раскаченное женское тело не было так актуально и модно, как сейчас, поэтому мама просто промолчала. Бабушка тоже не очень принимает, может быть, не приемлет отчасти", — объяснила Анна в программе Леры Кудрявцевой "Звёзды сошлись".
Подписчики Анны тоже корят её за то, что её внешность становится мужеподобной.
"Господи, дедушка Вася, как хорошо, что вы этого уже не видите",
"Превращается в мужика. Голос уже мужской. Потеряли девку",
"Зачем?" — комментируют новый облик Анны в Сети.
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