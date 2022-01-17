Максим Виторган передал забавный диалог с сыном Платоном. Подросший мальчик очень интересно трактует своё редкое имя.
Сын Ксении Собчак отличается очень непосредственным мышлением. Звёздная пара выбрала для своего отпрыска необычное имя, которое ассоциируется с древнегреческим философом. Ребёнку в своём имени слышится название крупнейшей известной карликовой планеты Солнечной системы Плутона.
Максим Виторган, который провёл с сыном выходные, поделился своеобразным ходом мышления мальчика:
"А он мне такой и говорит:
— А мне уже столько лет, что я стал планетой.
— Какой планетой?
— Называется эта планета "Платон вырос".
— Ты хочешь быть взрослым побыстрее?
— Да.
— А я вот, наоборот, хочу малышом.
— Почему?
— Потому что…" — привёл диалог с сыном артист.
Ответить на этот вопрос Виторган затруднился. Он вспомнил о беззаботном времени под опекой родителей, когда ему казалось, что его возможности безграничны. Он не стал грузить сына своими мыслями, а предложил ребёнку поиграть в Лего.
Ксения Собчак всячески поощряет общение бывшего мужа с сыном. Вместе экс-супруги устроили наследнику праздник в стиле "Пираты Карибского моря". Мальчику исполнилось пять лет в ноябре прошлого года.
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