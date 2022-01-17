У Марии Шукшиной новый кумир - covid-диссидент

Мария Шукшина восхищена "несгибаемостью" теннисиста Новака Джоковича, которого депортировали-таки из Австралии.

Как ранее сообщалось, 16 января ему пришлось улететь из Мельбурна, так и не выступив на турнире большого шлема Australian Open. Напомним, причиной затяжного скандала стали попытки спортсмена из Сербии "обойти" требования об обязательной вакцинации против коронавируса.

Будучи сама ярой антипрививочницей, Шукшина написала в своём ТГ-канале:

Напомним, ранее именно за посты с критикой прививочной компании и QR-кодов дочь культового режиссёра и писателя Василия Шукшина лишилась аккаунтов в Instagram и Youtube.