Мария Шукшина восхищена "несгибаемостью" теннисиста Новака Джоковича, которого депортировали-таки из Австралии.
Как ранее сообщалось, 16 января ему пришлось улететь из Мельбурна, так и не выступив на турнире большого шлема Australian Open. Напомним, причиной затяжного скандала стали попытки спортсмена из Сербии "обойти" требования об обязательной вакцинации против коронавируса.
Будучи сама ярой антипрививочницей, Шукшина написала в своём ТГ-канале:
Напомним, ранее именно за посты с критикой прививочной компании и QR-кодов дочь культового режиссёра и писателя Василия Шукшина лишилась аккаунтов в Instagram и Youtube.
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