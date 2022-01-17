В Москве скоропостижно скончался актёр Иван Рудаков. Ему было 43.
О смерти звезды сериалов сообщили в Facebook его родители:
Причину смерти сына режиссёра не назвали, хотя ранее Алексей Рудаков говорил, что его сын никак не оправится от перенесённого летом коронавируса — у него начались проблемы с лёгкими и сердцем.
Но стали ли летальными эти осложнения — пока неизвестно. Накануне Ивана Рудакова в тяжёлом состоянии экстренно госпитализировали в реанимацию. Врачи оказались бессильны.
Российский зритель впервые увидел молодого, красивого и очень обаятельного актёра в 2005 году: он сыграл рок-певца Влада Бойцова в фильме "Попса". Запомнился Иван Рудаков своим зрителям по сериалам "Кухня", "Склифосовский", "Ланцет", "Ищейка", фильмам "Рубеж" и "Алёшкина любовь".
Всего фильмография актёра состоит из более чем 40 ролей.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Лидерам некоторых европейских государств, входящих в состав НАТО, не понравились взаимные шаги РФ и Запада по примирению без учёта их мнения, пишет WSJ.