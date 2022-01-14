Пользователям не понравилось, как Стриженова с мужем отметили Старый новый год

Многие российские звёзды отметили Старый новый год с 13 на 14 января, о чём уведомили своих подписчиков в Instagram. Не осталась в стороне от этой традиции и телеведущая Екатерина Стриженова, которая устроила по случаю Старого нового года большую вечеринку с участием близких и друзей.

На своей странице Стриженова разместила видео, на котором можно увидеть её саму в компании супруга, Александра Стриженова, стоящих на заснеженной террасе. Екатерина Стриженова и её муж одеты в тёплую одежду, ведущая держит на руках свою собачку.

Артистка поздравила поклонников с праздником, постаравшись заразить всех своим оптимизмом.

"Старый Новый год, как Праздничный аккорд!!! Замечательная традиция, уникальное российское явление! Продолжаем верить, что завтра будет лучше, чем вчера! Главное не забыть, что утром снова на работу!" — такую подпись к ролику оставила Екатерина Стриженова.

Однако несмотря на красивую картинку и улыбки участников видео, часть пользователей его совершенно не оценили. Более того, отдельные моменты ролика искренне возмутили фанатов, которые не преминули об этом написать в комментариях. В частности, они отметили, что муж звезды в этом видео был, мягко говоря, не трезв. По их мнению, такое выкладывать определённо не стоило.

"Ужасный ролик! Чавканье в озвучке и пьяные лица!", "Она даже не поцеловала…", "На бабку старую похож", "А он совсем бухой, ваш Александр", "Александр сдаёт позиции, с вами рядом", "Мне одной показалось, зачем чавканье и пьяные голоса, фуууу", — написали пользователи.

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