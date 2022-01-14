Слава Комиссаренко объяснил, почему его разыскивает КГБ Белоруссии

Стендап-комик из Белоруссии Слава Комиссаренко рассказал, почему его ненавидит Александр Лукашенко. Юморист пожаловался на преследования белорусского КГБ и покинул Россию.

Во время концерта в Киеве комик рассказал, что в Белоруссии на него объявили охоту. Комиссаренко объяснил, что ему стало известно, что его собираются поймать в Москве и вывезти на машине на родину.

Комиссаренко надеется, что в Киеве он находится в большей безопасности, тогда как в Белоруссии, по информации комика, на него собираются завести уголовное дело.

"Уехал я, как оказалось, не зря, кгбшники видимо устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали смски, правда зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве не догадались", — сообщил в своём Instagram Комиссаренко.

На выступлении автор шутки про "аграрного Рэмбо" считает, что Александр Лукашенко просто завидует его славе, так как его ролики обгоняют по просмотрам выступления лидера Белоруссии.

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