Вдова Грачевского скорбит в годовщину смерти мужа: "Год без тебя"

Борис Грачевский умер ровно год назад — 14 января 2021 года. Вдова основателя киножурнала "Ералаш" напомнила публике о трагической дате.

Екатерина Белоцерковская часто публикует фото с покойным супругом. Женщина иногда обращается к умершему мужу, будучи уверенной в том, что Грачевский оберегает её и маленького сына Филиппа.

"Год без тебя…" — написала Екатерина под черно-белым снимком, на котором запечатлён улыбающийся худрук "Ералаша".

Прошедший год без мужа Белоцерковская называла адом. По информации издания Газета. ру, после кончины Грачевского его вдова погрязла в судебных тяжбах. Некие личности требуют от неё в общей сложности около 20 миллионов рублей.

Подписчики поддержали Екатерину, воспитывающую маленького сына, которому 8 апреля исполнится два годика, в трудный период её жизни.

"Божечки. Уже год. Как быстро летит время. Катюш, вечная память нашему Бореньке"; "Светлая и добрая память, дорогой наш Борис Юрьевич"; "Любимец детей и взрослых. Такие люди не забываются. Вечная память", — писали в Сети под постом вдовы.

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