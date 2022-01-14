Борис Грачевский умер ровно год назад — 14 января 2021 года. Вдова основателя киножурнала "Ералаш" напомнила публике о трагической дате.
Екатерина Белоцерковская часто публикует фото с покойным супругом. Женщина иногда обращается к умершему мужу, будучи уверенной в том, что Грачевский оберегает её и маленького сына Филиппа.
"Год без тебя…" — написала Екатерина под черно-белым снимком, на котором запечатлён улыбающийся худрук "Ералаша".
Прошедший год без мужа Белоцерковская называла адом. По информации издания Газета. ру, после кончины Грачевского его вдова погрязла в судебных тяжбах. Некие личности требуют от неё в общей сложности около 20 миллионов рублей.
Подписчики поддержали Екатерину, воспитывающую маленького сына, которому 8 апреля исполнится два годика, в трудный период её жизни.
"Божечки. Уже год. Как быстро летит время. Катюш, вечная память нашему Бореньке";
"Светлая и добрая память, дорогой наш Борис Юрьевич";
"Любимец детей и взрослых. Такие люди не забываются. Вечная память", — писали в Сети под постом вдовы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Миротворческий контингент ОДКБ надо было бы оставить в Казахстане до полной стабилизации ситуации, но этому препятствуют внутренние и внешние факторы.