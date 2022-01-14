Российская актриса Рената Литвинова показала поклонникам видео, которое было сделано во время празднования её 55-летия 12 января. Праздничная вечеринка актрисы прошла в столичном ресторане Grace Bistro на Патриарших Прудах, и была неожиданно для присутствующих прервана приездом полиции.
Сотрудников правоохранительных органов вызвал бдительный житель дома на Патриарших, которому мешал шум, доносящийся с вечеринки. После приезда полицейских праздник пришлось прекратить.
Рената Литвинова в своём Instagram опубликовала видео со своей праздничной вечеринки. Поклонники смогли увидеть момент, когда актрисе, танцующей с бокалом шампанского в руке, приносят большой именинный торт со свечами. Литвинова улыбается, делает глубокий вдох и пытается задуть их, хотя ей это и не удаётся с первого раза.
"Спасибо всем, кто разделил со мной мой "грустный праздник", — подписала видео Литвинова.
Среди гостей на дне рождения Литвиновой было много знаменитостей: Софья и Константин Эрнст, певица Земфира, Ульяна Сергиенко, Гоша Рубчинский, Ольга Карпуть, оперная исполнительница Хибла Герзмава.
По сообщению Telegram-канала "Только никому", сама Рената Литвинова после приезда полицейских, которых вызвал житель соседнего дома из-за шума с вечеринки, тихо покинула помещение ресторана через чёрный ход.
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