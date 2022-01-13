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Автор Елена Былкина

Переписка Зеленского с приятелем выглядит как пророчество

Шоу-бизнес

Михаил Зеленский умер в Доминиканской республике от инсульта. Незадолго до кончины он пообщался с другом. Его слова в переписке выглядят как зловещее предсказание.

Переписка Зеленского с приятелем выглядит как пророчество

Друг первого ведущего шоу "Прямой эфир" Михаила Зеленского, продюсер Николай Сергеев, рассказал об общении с приятелем незадолго до трагических событий — 46-летний телеведущий внезапно скончался во время отдыха за границей.

Сергеев знаком с Зеленский, так как они сотрудничали на канале "Россия-Культура". Совместный проект назвался "Билет в Большой". Коллеги планировали встречу, однако пообщаться приятелям так и не удалось.

"Коля, спасибо большое за приглашение. К сожалению, не смогу быть — улетаем на Новый год на моря. Но надежды на встречу не оставляю", — написал Михаил другу.

Встреча действительно не состоялась. Более того, друзьям больше не суждено увидеться в этой жизни.

Сергеев показал фото с Зеленским и скриншот переписки. Смерть коллеги глубоко потрясла телевизионного деятеля. Он обещал написать подробнее о приятеле как только оправится от тяжёлого известия.

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В 46 лет скончался телеведущий и журналист Михаил Зеленский
Автор: Елена Былкина
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