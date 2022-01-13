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Автор Елена Былкина

Ледовое шоу Татьяны Навки профинансировали из бюджета Росконцерта

Шоу-бизнес

На сайте госзакупок появилась информация о тендерах шоу "Лебединое озеро" Татьяны Навки. Гонорары участники творческого проекта получили из бюджетной организации.

Ледовое шоу Татьяны Навки профинансировали из бюджета Росконцерта

Как сообщает издание "Собеседник", ссылаясь на сведения с сайта госзакупок, участники ледового спектакля "Лебединое озеро" Татьяны Навки получили гонорары от 85 тысяч до 4,5 миллионов рублей.

Финансировался проект бюджетной организацией ФГБУК Росконцерт. Самый высокий гонорар получила Татьяна Навка как организатор шоу. Муж Анастасии Заворотнюк фигурист Пётр Чернышев получил за работу в шоу 3,3 миллиона рублей. Гонорар фигуристки из Литвы Анастасии Дробязко составил 2,5 миллиона.

Самый скромный гонорар достался тренеру по фигурному катанию Денису Пичужкину. Ему заплатили около 85 тысяч рублей. В общей сложности Росконцерт выплатил двадцати участникам шоу более 13,1 миллиона рублей.

"Лебединое озеро" — новое творческое детище супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяны Навки. О постановке говорил даже сам лидер страны Владимир Путин. Он пригласил тяжелобольного ребёнка из Ставропольского края посетить ледовое представление.

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Ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» 2022
Автор: Елена Былкина
Темы татьяна навка владимир путин дмитрий песков анастасия заворотнюк
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