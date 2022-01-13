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Автор Светлана Нерадовская

Николаев выложил неудачное фото Пугачёвой

Шоу-бизнес

Поклонники раскритиковали музыканта Игоря Николаева, который, по их мнению, выбрал для публикации не самое удачное фото своей коллеги Аллы Пугачёвой.

Николаев выложил неудачное фото Пугачёвой

В своём Instagram Николаев опубликовал снимок, которым ознаменовал день рождения латвийского композитора Раймонда Паулса. Кроме Пугачёвой, на фото можно увидеть самого Игоря Николаева с супругой Юлией Проскуряковой, Валерия Сюткина и других известных деятелей в области музыки.

«Поздравляю великого маэстро Раймонда Паулса с днем рождения! Долгих лет, здоровья, вдохновения!» — такими словами подписал снимок Николаев.

Поклонники поздравили Маэстро с днём рождения, пожелав ему долгих лет жизни и творческого долголетия, и попутно отметили, как неважно выглядит на совместном фото Пугачёва. 

 «Хороший снимок, душевный, но Алла Борисовна выглядит жутко»;

«Пугачеву лимоном накормили?»;

«Алла выглядит уставшей… Или это просто возраст», — поделились комментариями подписчики. 

Николаев и Пугачёва предпочли не отвечать на подобные комментарии.

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Темы алла пугачёва игорь николаев
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