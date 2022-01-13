Нервная система Зеленского была расшатана из-за судов с бывшей женой

Михаил Зеленский в 2021 году почти не вылезал из судов. Его конфликт с бывшей женой, фигуристкой Еленой Грушиной, перетёк в юридическую плоскость из-за имущественных споров.

По предварительной информации, Зеленский умер от инсульта в Доминиканской республике.

Отношения Грушиной и Зеленского завязались на шоу "Танцы на льду" в 2007 году. Звёздный брак закончился скандалом. В 2019 году Грушина настояла на разводе. Далее начались бесконечные тяжбы по вопросам раздела имущества, алиментам. Михаил также отстаивал своё право видеться с детьми.

Как сообщает "СтарХит", последнее судебное заседание состоялось за три недели до смерти звезды ТВ. Зеленский просил суд определить чёткий порядок общения с детьми. Телеведущий также не желал отказываться от своей доли в квартире, приобретённой в 2013 году в браке.

В Доминиканской республике Зеленский отдыхал с третьей женой — психологом Милой Рубинчик и с дочерью женщины от предыдущего брака.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев считает, что смерть телеведущего мог спровоцировать длительный перелёт в страну с другим климатом. Негативно на состояние звезды мог отразиться перенесённый Зеленским коронавирус.

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