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Автор Елена Былкина

Врач объяснил, почему Михаила Зеленского поразил инсульт

Шоу-бизнес

До Доминиканской Республики Михаил Зеленский с женой добирались почти 12 часов. 

Врач объяснил, почему Михаила Зеленского поразил инсульт

Первый ведущий программы "Прямой эфир" умер в возрасте 46 лет. Смерть настигла звезду ТВ в экзотической стране, куда Михаил с супругой приехали отдыхать. Молодого мужчину внезапно поразил инсульт.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев не исключает, что путешествие спровоцировало обострение имеющихся у журналиста проблемы со здоровьем. Негативно на состояние Зеленского мог отразиться перенесённый ранее COVID-19, который нередко поражает сосуды головного мозга.

Медик считает, что испытанием для организма мужчины мог стать длительный перелёт в страну с другими климатическими условиями.

"Полагаю, что к трагедии привело опасное сочетание факторов: осложнения от коронавируса и длительный перелет на курорт. После ковида, как минимум, полгода надо воздерживаться от перемещения на большие расстояния, в том числе, в другие часовые пояса. Любой перелет крайне опасен возникновением тромбозов: риск их развития в самолете в десять раз выше, чем от COVID-19", — цитирует слова медика "Комсомольская правда".

О смерти звезды телевидения Михаила Зеленского стало известно 12 января. По предварительной версии, мужчина скончался от инсульта в местной больнице в Доминикане. Супруга телеведущего Мила Рубинчик никак не комментирует случившееся. Женщина удалила все публикации в своём Instagram-аккаунте после трагедии. 

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В 46 лет скончался телеведущий и журналист Михаил Зеленский
Автор: Елена Былкина
Темы инсульт
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