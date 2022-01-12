Как жилось Леониду Куравлёву в доме престарелых

Звезда фильма "Афоня" Леонид Куравлёв сейчас находится в больнице в Коммунарке, откуда его забрали из пансионата. В "казённом учреждении" актёр отказывался от еды, его пытались кормить с ложечки.

Как сообщает "Комсомольская правда", у Леонида Куравлева развивалась деменция. Народный артист РСФСР не мог разговаривать и отказывался от пищи.

В доме престарелых Леонид Вячеславович находился почти год. Профессиональная помощь медиков и сиделок артисту понадобилась из-за того, что прогрессирующая деменция провоцировала неадекватное поведение.

"КП" пишет, что однажды в квартиру артиста пришлось вызывать специализированную бригаду врачей. Куравлёв находился не в себе и утверждал, что в его дом проникли неизвестные.

Данный инцидент заставил родственников актёра поместить его в пансионат для престарелых, где ему оказывали квалифицированную помощь. Сиделки придумали для ушедшего в себя артиста систему жестов, с помощью которых он говорил о своих нуждах.

К концу декабря состояние актёра заметно ухудшилось. Он не реагировал на происходящее вокруг, был равнодушен к персоналу учреждения и к родственникам, которые приходили его навестить.

85-летний актёр совсем перестал есть, а воду ему давали из специального поильничка.

Врачи выяснили, что отказывался от пищи Куравлёв из-за нарушения глотательной функции. У актёра наблюдался эффект "кома в горле". Добавили проблем медикам депрессивное состояние артиста, вызванное смертью жены. Артист никак не мог оправиться от кончины супруги Нины, которая умерла в 2012 году. Куравлёв даже попросил выбить его имя на надгробии рядом с именем супруги.

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