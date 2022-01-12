Леониду Куравлёву провели срочную операцию на желудке

Народный артист РСФСР Леонид Куравлеёв не может самостоятельно глотать пищу. По этой причине ему понадобилось хирургическое вмешательство.

В желудок артиста, страдающего пневмонией, вставили специальную трубку, с помощью которой в его организм будет поступать пища. Такие меры понадобились, так как у 85-летнего актёра развилась так называемая дисфагия — нарушение глотательных функций.

"85-летнему Леониду Куравлеву провели экстренную операцию на желудке. Артисту был сделан внутривенный наркоз, после чего хирург эндоскопом провела обследование пищевода и желудка пациента... Артисту сделали надрез стенки желудка и передней брюшной стенки, через которые вывели специальную трубку для питания. Через эту трубку пища напрямую будет поступать в желудок Леонида Вячеславовича", — цитирует слова своего источника в сфере здравоохранения "Комсомольская правда".

Врачи уверены, что операция прошла успешно. При этом состояние артиста по-прежнему характеризуется как тяжёлое. У Куравлёва выявили воспаление лёгких. Дышать звезда фильма "Афоня" может самостоятельно. Подключение аппарата ИВЛ не понадобилось. Вирусная пневмония на фоне низкого артериального давления вызывает тревогу медиков.

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