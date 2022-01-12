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Автор Светлана Нерадовская

Куравлёв не покидал дом последние два года

Шоу-бизнес

Соседка актёра Леонида Куравлёва рассказала о том, как он жил последние пару лет.

Куравлёв не покидал дом последние два года

По её словам, народный артист РСФСР никуда не выходил из дома последние два года.

"Я ничего о нём не знаю, потому что он уже два года не выходит из дома. Он лежачий, совсем", — рассказала женщина журналистам.

Уход за Куравлёвым осуществляет его дочь, которая периодически выходит в магазин, как отметила соседка. По её словам, у неё не сложилось общение с семьёй артиста, а в гости к ним никто не приходит.

Как стало известно "Известиям", друг Куравлёва Александр Седухин опроверг информацию о том, что артист в последнее время жил в доме престарелых, назвав её слухами.

Ранее сообщалось, что Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на вирусную пневмонию. Но и ранее артист жаловался на плохое самочувствие из-за низкого давления.

В больнице Куравлёву сделали срочную операцию на желудке, после того, как ему был поставлен диагноз "дисфагия", из-за которого он не мог нормально принимать пищу.

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Леонид Куравлев в реанимации
Автор: Светлана Нерадовская
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