Милявская пересчитала рёбра и пришла в ужас: "Сколько их должно быть?!"

Лолита Милявская ответила на слухи о том, что сделала себе осиную талию с помощью удаления рёбер.

Стройная и кокетливая Лолита Милявская попозировала перед стилистом Игорем Гуляев. Гуру моды, который работает с самой Аллой Пугачёвой, задал певице вопрос.

— Милявская, все говорят, что ты рёбра поубирала, — сказал Гуляев. — Сколько их должно быть — шесть, восемь? Ладно, восемь не поместится. У меня с каждой стороны по два ребра. У меня всего четыре. У меня сперли рёбра! Люди! - забеспокоилась 58-летняя артистка, старательно пересчитывая рёбра. — Выглядишь ***. Цвет купальника идёт. Куда делась половина тела? Сколько ты скинула — 25, 30, 40 килограммов? Ну ты же была просто шар! — не слишком тактично вёл себя стилист.

Милявская с укором посмотрела на Гуляева, а потом объяснила.

"Скинула я 12 человек. Это утверждение эндокринолога. Мне тоже кажется, что я сбросила 20", — объяснила Лолита. "12 человек?" — переспросил Гуляев.

Когда певица поняла, что именно она сморозила, она разразилась хохотом, согнувшись от смеха пополам.

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