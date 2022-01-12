Эдгарду Запашному понадобилась повторная операция

Дрессировщика Эдгарда Запашного готовят ко второй операции. 31 декабря укротителя тигров и львов экстренно госпитализировали, поэтому Новый год Эдгард встретил на больничной койке.

Запашный, вместо праздничного застолья, перед Новым годом, оказался на хирургическом столе. Представителю знаменитой цирковой династии удаляли камни в почках. На этом злоключения артиста не закончились. Врачи настаивают на повторном хирургическом вмешательстве.

Дрессировщик объяснил, что с ним приключилось.

"Камни в почках — такое бывает. То, что это (госпитализация.— Прим. ред.) произошло 31 декабря, стало сюрпризом для меня, семьи, для многих", — цитирует слова Запашного Пятый канал.

Эдгард всё еще находится в больнице, ожидая второго этапа избавления от камней в почках. Своё состояние он характеризует как стабильное.

"Мне была установлена трубка — стент — которая из почки ведёт дальше, и завтра утром её удалят. После этого, надеюсь, будет уже всё хорошо… Доктор сегодня зашёл, сказал, что всё нормально и под контролем, общую стадию мы прошли", — рассказал Эдгард, который надеется, что его выпишут из больницы уже на второй день после операции.

Дрессировщик хочет как можно быстрее приступить к работе. Он запланировал участие в Международном цирковом фестивале в Венгрии, который стартует 15 января в Будапеште.

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