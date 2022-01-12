Елена Проклова рассказала, как чувствует себя после инсульта

Актриса Елена Проклова рассказала о своём самочувствии после инсульта. По словам народной артистки РСФСР, ей лучше, и сейчас она проходит назначенную врачом терапию.

"Спасибо большое за внимание вам всем. Мне получше! Врачи потрясающие, прохожу терапию, думаю, все будет хорошо", — сказала Проклова в беседе РИА Новости.

Напомним, 10 января у Прокловой случился инсульт. Артистку, жаловавшуюся на повышенное давление и сильное головокружение, госпитализировали в Москве. Её перевели в реанимацию, врачи сообщили, что состояние Прокловой — средней степени тяжести.

Как стало известно, 11 января актрису уже перевели из реанимации в палату, где она будет оставаться под наблюдением врачей в течение нескольких недель.

Сама актриса считает, что ей повезло, потому что у неё самый "лёгкий" вариант инсульта из всех возможных.

"У меня наилучший вариант инсульта, у меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, у меня повреждён мозжечок, и это вестибулярный аппарат. То есть меня всё время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону", — рассказала Проклова "Газете.Ru".

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