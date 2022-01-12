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Автор Елена Былкина

Таможенники задержали Павла Мамаева в аэропорту Москвы

Шоу-бизнес

Футболист Павел Мамаев и его избранница Надежда Санько прилетели в Москву из Дубая. Столица их встретила неприветливо. Спортсмена задержали на таможне.

Таможенники задержали Павла Мамаева в аэропорту Москвы

Об инциденте сообщила невеста футболиста Надежда Санько. В своём Instagram-аккаунте в разделе сторис модель разметила фото из аэропорта. На снимке представители таможенной службы заполняют какие-то документы.

"Таможня дает (нет) добро", — написала возлюбленная спортсмена по фото.

Есть версия, что таможенную службу заинтересовало кольцо Graff стоимостью двенадцать миллионов рублей. Это ювелирное чудо Мамаев подарил невесте в честь помолвки. Солидная стоимость кольца требует оформления декларации при пересечении границы.

За несоблюдение данного правила Мамаеву и его возлюбленной грозит крупный штраф. В качестве наказания также предусмотрен административный арест. Для проведения экспертизы работники таможни могут изъять кольцо.

Экс-супруга футболиста Алана Мамаева ранее отреагировала на покупку дорогого ювелирного украшения. Модель укорила бывшего мужа за то, что тот бросает к ногам новой невесты кольцо за 12 миллионов, а сам пытается сэкономить на алиментах.

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Автор: Елена Былкина
Темы павел мамаев алана мамаева
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