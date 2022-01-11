Проклова оценила разновидность своего инсульта, как "наилучший вариант"

Госпитализированная с инсультом Елена Проклова готовится к операции. Актриса настроена на лучший исход хирургического вмешательства.

Елена Проклова попала в реанимацию. За медицинской помощью Елена Игоревна обратилась из-за сильного головокружения. Выяснилось, что этот симптом свидетельствовал о поражении конкретного участка мозга.

Заслуженная артистка РСФСР не сомневается, что врачи смогут поставить её на ноги и вернуть к привычному образу жизни.

68-летняя актриса сумела переговорить с журналистами, выпросив у врачей пять минут разговора по телефону, которыми запрещено пользоваться в реанимации.

"У меня наилучший вариант инсульта, у меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, у меня поврежден мозжечок, и это вестибулярный аппарат", — цитирует слова звезды "Газета.ru".

Проклова пожаловалась, что из-за нарушения кровообращения в мозжечке её "тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону". Купировать поражение мозга медики решили с помощью операции.

"Мне будут ставить стент в начале февраля, обещаю, что к концу февраля я буду уже в полном здравии", — объяснила Елена Игоревна.

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