Актриса Бронзова подтвердила слова Прокловой о домогательствах Табакова

Российская актриса, заслуженный деятель культуры, жены актёра Бориса Щербакова Татьяна Бронзова подтвердила правдивость признания артистки Елены Прокловой о том, что в юности её настойчиво домогался актёр Олег Табаков.

Татьяна Бронзова высказала своё мнение по поводу сенсационного признания, сделанного Прокловой, о том, что её оказывали в юности более чем настойчивые знаки внимания очень известные коллеги-мужчины. Сделавшая это признание Проклова не назвала тогда имя того актёра, жертвой излишнего внимания которого она стала, но публика догадалась, что артистка имела в виду именно Олега Табакова.

"В те годы, если бы Елена сказала, то ей просто не поверили. И сейчас-то не все верят. Его молодая жена тоже была его ученицей. Олег Павлович — талантливый артист, деятель, организатор. Это ему дано. Сейчас таких мало людей, но он любитель молоденьких женщин", — заявила Бронзова в беседе с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1".

Супруга Щербакова поддержала Проклову, отметив, что она правильно поступила, предав огласке эту интимную историю. Бронзова похвалила её за смелость, добавив, что, к сожалению, о таких вещах среди актёров не принято распространяться.

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