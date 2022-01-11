Дочь Елены Прокловой случайно рассказала её личную тайну

Дочь Елены Прокловой, которую накануне госпитализировали с инсультом, рассказала СМИ подробности её личной жизни, которые до сих пор были неизвестны широкой публике.

Оказалось, что у актрисы уже давно есть муж, которого артистка держала в секрете.

«Это случилось с ней в Питере, во время гастролей. Гипертонический криз был в Питере, туда вызвали скорую. А здесь уже в Москве вызывали сами, но это надо у ее мужа спрашивать», – рассказала дочь Прокловой корреспонденту «Московского комсомольца».

Наследница актрисы уточнила, что проживает с ней в разных домах.

10 января страдающую от сильного головокружения и высокого давления Проклову увезли в больницу. Артистке сделали МРТ, выяснилось, что у неё инсульт, после чего актрису перевели в реанимацию.

Сама Проклова уже вышла на связь с поклонниками, сказав, что нормально себя чувствует, что у неё нет повреждений ни умственных, ни двигательных функций. Она пообещала, что будет «в полном здравии» уже к концу февраля.

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