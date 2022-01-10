Хирург Мария Беллини объяснила, почему невысоко оценивает результат пластической операции Даны Борисовой по избавлению жира на животе.
Телеведущая похвасталась своей новой фигурой. Звезда "Армейского магазина" показала итог операции, попозировав в купальнике на отдыхе в Египте.
Знаменитость очень довольна результатом по улучшению фигуры, воспевая хвалебные оды своему доктору с "золотыми руками".
Не в восторге от работы коллег пластический хирург Мария Беллини. Своё мнением специалист высказала в беседе с Пятым каналом.
Специалист отметила, что после липосакции отечность должна спадать в течение двух недель.
"У Даны Борисовой мы видим еще неокончательный результат, но могу предположить, что липосакция выполнена не очень удачно: мы видим рыхлость, бугры и неровности", — цитирует слова эксперта Пятый канал.
Не одобрила Беллини и поспешность, с которой Борисова отправилась отдыхать на море, так как после операции следует выждать до полного восстановления.
Подписчики Даны Борисовой по-разному реагировали на её преображение
"Не знаю что красивого от последней операции? Бугры ведь!";
"Не, ну липосакция безобразно сделана";
"Обожаю Ваши фото, вот правда, красивая, классная, без ретуши, умница!!!" — писали в Сети.
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