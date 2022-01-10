Хирург оценила бугристый живот Даны Борисовой после липосакции

Хирург Мария Беллини объяснила, почему невысоко оценивает результат пластической операции Даны Борисовой по избавлению жира на животе.

Телеведущая похвасталась своей новой фигурой. Звезда "Армейского магазина" показала итог операции, попозировав в купальнике на отдыхе в Египте.

Знаменитость очень довольна результатом по улучшению фигуры, воспевая хвалебные оды своему доктору с "золотыми руками".

Не в восторге от работы коллег пластический хирург Мария Беллини. Своё мнением специалист высказала в беседе с Пятым каналом.

Специалист отметила, что после липосакции отечность должна спадать в течение двух недель.

"У Даны Борисовой мы видим еще неокончательный результат, но могу предположить, что липосакция выполнена не очень удачно: мы видим рыхлость, бугры и неровности", — цитирует слова эксперта Пятый канал.

Не одобрила Беллини и поспешность, с которой Борисова отправилась отдыхать на море, так как после операции следует выждать до полного восстановления.

Подписчики Даны Борисовой по-разному реагировали на её преображение

"Не знаю что красивого от последней операции? Бугры ведь!"; "Не, ну липосакция безобразно сделана"; "Обожаю Ваши фото, вот правда, красивая, классная, без ретуши, умница!!!" — писали в Сети.

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