Появились подробности о состоянии народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва. Артист попал в больницу с подозрением на тяжёлую форму коронавируса.
85-летний артист попал в больницу 5 января. Артиста, ведущего затворнический образ жизни после смерти жены, забрали из пансионата для пожилых людей.
Как сообщает Пятый канал, врачи диагностировали у артиста высокую температуру тела и пониженную сатурацию на уровне 89%. Было принято решение о госпитализации.
Несколько тестов на COVID-19 показали отрицательный результат. Звезду фильма "Афоня" госпитализировали в больницу в Коммунарке, где спасают больных коронавирусом.
Ранее стало известно, что у Леонида Вячеславовича серьёзно поражены лёгкие. Тревожные проблемы со здоровьем наблюдались у актёра летом прошлого года. Он терял сознание из-за повышенного артериального давления.
Сын актёра уверил, что у отца не выявили COVID-19
"Коронавируса нет. Но я не буду пока ничего комментировать" цитирует слова Василия Куравлёва "КП".
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