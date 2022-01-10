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Автор Елена Былкина

Стало известно о состоянии госпитализированного Куравлёва

Шоу-бизнес

Появились подробности о состоянии народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва. Артист попал в больницу с подозрением на тяжёлую форму коронавируса.

Стало известно о состоянии госпитализированного Куравлёва

85-летний артист попал в больницу 5 января. Артиста, ведущего затворнический образ жизни после смерти жены, забрали из пансионата для пожилых людей. 

Как сообщает Пятый канал, врачи диагностировали у артиста высокую температуру тела и пониженную сатурацию на уровне 89%. Было принято решение о госпитализации.

Несколько тестов на COVID-19 показали отрицательный результат. Звезду фильма "Афоня" госпитализировали в больницу в Коммунарке, где спасают больных коронавирусом. 

Ранее стало известно, что у Леонида Вячеславовича серьёзно поражены лёгкие. Тревожные проблемы со здоровьем наблюдались у актёра летом прошлого года. Он терял сознание из-за повышенного артериального давления.

Сын актёра уверил, что у отца не выявили COVID-19

"Коронавируса нет. Но я не буду пока ничего комментировать" цитирует слова Василия Куравлёва "КП".

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Леонид Куравлев госпитализирован в больницу
Автор: Елена Былкина
Темы covid-19 леонид куравлев
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