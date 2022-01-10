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Автор Елена Былкина

Гарика Харламова госпитализировали с высокой температурой

Шоу-бизнес

Гарик Харламов под капельницей пожаловался поклонникам на критическое состояние.

Гарик Харламов в больнице
Гарик Харламов в больнице

Резидент Comedy Club опубликовал в своём Instagram-аккаунте фото из больницы. На снимке видна рука комика с присоединённой к ней трубкой капельницы.

На череду болезней ранее жаловалась экс-супруга Гарика Кристина Асмус. В больнице лежала и дочь юмориста Анастасия.

Юморист не расстаётся со своим телефоном даже на больничной койке. Он решил обратиться к фолловерам, исследуя своё новое полубредовое состояние.

"Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре ? Да вот ни *** вообще, кроме странного желания выложить это тут. На *** оно мне надо? Вообще не надо? Зачем я это сделал? 39,6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Так все, бред пошёл … не болейте!" — написал Гарик под снимком.

Коллеги по шоу-бизнесу стали активно поддерживать Харламова.

"Если тебе станет хоть чуть веселее, то держи: "я — воробей!"", — написал комик Александр Гудков.

"Поправляйся, друже", — подбодрил Гарика Стас Пьеха.

"Гарик, поправляйся скорее", — призвала комика Лера Кудрявцева.

"Поправляйся, Гарик!" — написал Максим Галкин.

"Ты того, Гарик, не фулигань! Каждый юморист нонче на вес золота!!! А ты тем более, ты же бруль! Так что будь добёр, выздоравливай, дорого, — обратилась к коллеге Елена Воробей.

Комик ранее объяснил, что с ним приключилось.

"Я заболел. Неожиданно выяснилось, что помимо ковида, на планете остались ангина и грипп", — писал Харламов в своём микроблоге.

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Гарик Харламов заболел сразу после Нового года / RuNews24
Автор: Елена Былкина
Темы стас пьеха елена воробей максим галкин гарик харламов кристина асмус лера кудрявцева
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