Гарик Харламов под капельницей пожаловался поклонникам на критическое состояние.
Резидент Comedy Club опубликовал в своём Instagram-аккаунте фото из больницы. На снимке видна рука комика с присоединённой к ней трубкой капельницы.
На череду болезней ранее жаловалась экс-супруга Гарика Кристина Асмус. В больнице лежала и дочь юмориста Анастасия.
Юморист не расстаётся со своим телефоном даже на больничной койке. Он решил обратиться к фолловерам, исследуя своё новое полубредовое состояние.
"Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре ? Да вот ни *** вообще, кроме странного желания выложить это тут. На *** оно мне надо? Вообще не надо? Зачем я это сделал? 39,6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Так все, бред пошёл … не болейте!" — написал Гарик под снимком.
Коллеги по шоу-бизнесу стали активно поддерживать Харламова.
"Если тебе станет хоть чуть веселее, то держи: "я — воробей!"", — написал комик Александр Гудков.
"Поправляйся, друже", — подбодрил Гарика Стас Пьеха.
"Гарик, поправляйся скорее", — призвала комика Лера Кудрявцева.
"Поправляйся, Гарик!" — написал Максим Галкин.
"Ты того, Гарик, не фулигань! Каждый юморист нонче на вес золота!!! А ты тем более, ты же бруль! Так что будь добёр, выздоравливай, дорого, — обратилась к коллеге Елена Воробей.
Комик ранее объяснил, что с ним приключилось.
"Я заболел. Неожиданно выяснилось, что помимо ковида, на планете остались ангина и грипп", — писал Харламов в своём микроблоге.
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