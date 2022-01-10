Пугачёва пустилась в пляс под игру сына на губной гармошке

Примадонну ноги сами понесли в пляс, когда сын Гарри устроил импровизированный концерт на губной гармошке. Пугачёва показала дочке, как нужно танцевать под живую музыку.

Алла Пугачёва основательно занимается творческим развитием своих маленьких наследников. Певица старательно учит дочку Лизу игре на фортепиано. Гарри Галкин унаследовал вокальный талант матери. Мальчик недавно исполнил в дуэте с отцом красивую французскую песню.

Примадонна поощряет в детях творческие порывы. Она хвалит дочку Лизу и внучку Клаву за их танцевальные импровизации, давая наследницам ценные профессиональные советы.

В замке в древне Грязь члены звёздного семейства устроили пляски. Гарри играл на губной гармошке, Лиза изображала нечто среднее между брейк-дансом и русско-народной присядкой. Пугачёва не выдержала и показала наследникам, как нужно двигаться под мелодию, льющуюся из живого инструмента.

"Спортивно-развлекательно! Гарик играет, Лиза и Алла танцуют!" — подписал кадры Максим Галкин.

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