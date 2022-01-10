EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Сябитова о женщинах с высокими запросами: "Скидок и распродаж не предвидится"

Шоу-бизнес

Телесваха Роза Сябитова объяснила, что женщины перестали быть бесплатным приложение к плите и стиральной машине и выдвигают высокие требования к спутникам жизни.

Сябитова о женщинах с высокими запросами: "Скидок и распродаж не предвидится"

Ведущая шоу "Давай поженимся" объяснила, как меняется взгляд женщин на своё место в обществе.

"Стремительная смена менталитета (соцсети тоже постарались) превратила их в "принцесс", считающих преподнести себя только "принцу", способному оценить эдакое свалившееся счастье", — написала Сябитова в Instagram-аккаунте.

Телеведущая обращает внимание на то, что запросы у "принцесс" стали очень высокими.

"Каждого кандидата на руку, сердце и все остальные, имею ввиду части тела, оценивают по массе параметров: материальное благополучие, социальный статус, положение в обществе, внешность — и так далее, и тому подобное", — делится своим мнением опытная сваха.

Сябитова отмечает, что женщины, мечтающие о замужестве, "ждут своего королевича". Такие дамы не хотят идти на уступки.

"Планки "принцевости" понижать пока не собираются и собственную цену тоже — скидок и распродаж не предвидится", — отметила Сябитова.

Звезда ТВ задалась вопросом, стоит ли считать девушек-женщин на выданье меркантильными или они просто прагматичные.

Подписчики высказали своё мнение на этот счёт.

"Лишний стимул для мужчин находится с привлекательной и знающей себе цену женщиной";

"Это все происходит только в Москве. В остальной России этого нет — также женятся, рожают", — комментировали пост Сябитовой в Сети.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Если ты с «прицепом» - мужчина замуж не возьмёт» - Роза Сябитова о женщинах
Автор: Елена Былкина
Темы роза сябитова
Новости
Власти Украины попросили не сравнивать её с Казахстаном
Первые случаи смерти заразившихся "омикроном" зафиксировали в Польше
Сябитова о женщинах с высокими запросами: "Скидок и распродаж не предвидится"
Эксперт Ертысбаев: Казахстан "проспал" атаку террористов
Онищенко: в школах должно быть обязательное тестирование на наркотики
Малахов призвал поклонников Хлебниковой скинуться ей на ремонт
Песков рассказал, как удалось уничтожить террористов в Казахстане
Милохину посоветовали обратиться к Зеленскому как "к коллеге по цеху"
Ситуация с шумными соседями в России не изменится с введением новых штрафов
Bloomberg: в Европе боятся ответа Москвы на возможные санкции США
Последние материалы
Песков рассказал, как удалось уничтожить террористов в Казахстане
Милохину посоветовали обратиться к Зеленскому как "к коллеге по цеху"
Ситуация с шумными соседями в России не изменится с введением новых штрафов
Bloomberg: в Европе боятся ответа Москвы на возможные санкции США
Эксперт оценил планы Турции по оказанию военной помощи Казахстану
Микробиолог о необычных способах лечения депрессии: "Встряхнули мозг"
Европейские спецслужбы замешаны в казахстанском "деле"
Киргизия из-за задержания граждан республики направила ноту Казахстану
Первый канал: обращение Путина стало самым рейтинговым событием года
Композитор Евгений Дога попросил Байдена "остановить Россию"
Популярное
Шоу-бизнес
Садальский о беспорядках в Казахстане: "У нас это невозможно"

Актёр Станислав Садальский сопоставил стоимость газа в России и в Казахстане.

Садальский о беспорядках в Казахстане: "У нас это невозможно"
Украина не может вывезти своих граждан из Алма-Аты
Мир. Новости мира
Украина не может вывезти своих граждан из Алма-Аты
Бывший СССР
Политолог Шибутов о судьбе Казахстана: халифат ИГИЛ* и десятки тысяч погибших
Общество
Шойгу рассказал о войне против России: "Проигрывать не имеем права"
Александр Артамонов Европейские спецслужбы замешаны в казахстанском "деле" Александр Артамонов Любовь Степушова Политолог Шибутов о судьбе Казахстана: халифат ИГИЛ* и десятки тысяч погибших Любовь Степушова Усам Оздемиров Европа рыла "Газпрому" яму, но лишь загнала себя в кризис Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
МИД РФ предупредил США о возможной единственной встрече в Женеве
Мир. Новости мира
Посол РФ в Казахстане пообещал "дать по зубам" всем недругам России
США хотят от Казахстана объяснений по поводу обращения за помощью в ОДКБ
Мир. Новости мира
США хотят от Казахстана объяснений по поводу обращения за помощью в ОДКБ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников