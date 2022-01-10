Сябитова о женщинах с высокими запросами: "Скидок и распродаж не предвидится"

Телесваха Роза Сябитова объяснила, что женщины перестали быть бесплатным приложение к плите и стиральной машине и выдвигают высокие требования к спутникам жизни.

Ведущая шоу "Давай поженимся" объяснила, как меняется взгляд женщин на своё место в обществе.

"Стремительная смена менталитета (соцсети тоже постарались) превратила их в "принцесс", считающих преподнести себя только "принцу", способному оценить эдакое свалившееся счастье", — написала Сябитова в Instagram-аккаунте.

Телеведущая обращает внимание на то, что запросы у "принцесс" стали очень высокими.

"Каждого кандидата на руку, сердце и все остальные, имею ввиду части тела, оценивают по массе параметров: материальное благополучие, социальный статус, положение в обществе, внешность — и так далее, и тому подобное", — делится своим мнением опытная сваха.

Сябитова отмечает, что женщины, мечтающие о замужестве, "ждут своего королевича". Такие дамы не хотят идти на уступки.

"Планки "принцевости" понижать пока не собираются и собственную цену тоже — скидок и распродаж не предвидится", — отметила Сябитова.

Звезда ТВ задалась вопросом, стоит ли считать девушек-женщин на выданье меркантильными или они просто прагматичные.

Подписчики высказали своё мнение на этот счёт.

"Лишний стимул для мужчин находится с привлекательной и знающей себе цену женщиной"; "Это все происходит только в Москве. В остальной России этого нет — также женятся, рожают", — комментировали пост Сябитовой в Сети.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.