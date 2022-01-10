Милохину посоветовали обратиться к Зеленскому как "к коллеге по цеху"

Российскому тиктокеру, музыканту и видеоблогеру Дане Милохину посоветовали обратиться к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому как "к коллеге по цеху", чтобы разрешить вопрос со въездом на Украину.

Такое мнение выразил председатель общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов, комментируя недавний инцидент, который произошёл с молодой звездой в киевском аэропорту — представители Украины не пустили Милохина в страну.

"В связи с тем, что российский блогер Даня Милохин не смог попасть на Украину из-за того, что он — "враг", советую ему обратиться в адрес президента Украины Владимира Зеленского с вопросом, на каком основании ему отказано в приезде в Киев, хотя они являются коллегами по цеху в шоу-бизнесе", — передаёт NEWS.ru его слова.

Ранее стало известно, что Милохина не пустили на территорию Украину, его остановили в аэропорту в Киеве по прилёту, а затем "развернули обратно". Об этом юноша рассказал в своём аккаунте в Instagram.

"Чуваки, меня не пустили. Я — враг. Нас обратно развернули", — сообщил он подписчикам.

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