Откровенные фото дочери Урганта поразили пользователей

Пользователи были поражены фотографиями 21-летней дочери популярного телеведущего Ивана Урганта, Эрики Куталии. Под постом с фотосессией девушки разгорелась целая дискуссия.

Дочь Урганта опубликовала в своём Instagram серию снимков, на которых она позирует вместе с подругами в довольно легкомысленных образах. В глаза сразу бросается укороченный блестящий топ, ультракороткая пышная юбка и рваные зелёные чулки в сетку Эрики Куталии. Откровенный наряд девушки не скрывает глубокое декольте и обнажённые ягодицы.

Часть поклонников нашла снимки откровенными, но эффектными.

"Сексуальная красотка", "Выглядишь потрясно", "Откровенно, но красиво!" — написали они.

Однако большинство подписчиков возмутила столь откровенная фотосессия.

"Тебя же вроде учиться отправили", "Кто бы книги умные подсунул", "Девочка пропала", "Девочки в свободной стране, где легально разрешена марихуана, могут делать что хотят", — негодовали они в комментариях.

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