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Автор Светлана Нерадовская

Константин Ивлев уехал отдыхать на Мальдивы без беременной жены

Шоу-бизнес

Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев улетел на отдых на Мальдивы с детьми, в то время как его беременная супруга Валерия осталась дома, в зимней Москве.

Константин Ивлев уехал отдыхать на Мальдивы без беременной жены

У многих подписчиков зародились сомнения по поводу счастливой совместной жизни Ивлева и его жены, когда они увидели фото и видео его отдыха с сыном и дочерью на прекрасных мальдивских пляжах.

Валерия Ивлева рассказала изданию 5-tv.ru, что в их отношениях нет разлада, а поехать отдыхать с мужем она не смогла из-за рекомендаций врачей, которые посоветовали ей поберечься, не рисковать здоровьем будущего ребёнка и остаться в Москве. Супруга шеф-повара призналась, что поездка отменилась для неё буквально за пару дней до начала путешествия, поэтому она решила ничего не менять и отпустить мужа отдыхать одного. Тем более что после его отъезда Валерия заболела, поэтому поняла, что поступила правильно, оставшись дома.

Поклонники считают, что ей должно быть обидно мёрзнуть в холодной Москве в то время, как её супруг греется на мальдивском пляже.

"Нет, не обидно. Мой муж очень много работает, он тоже должен отдыхать. Тем более поездку мы планировали заранее, планировали не вдвоем, а с детьми. Поэтому я абсолютно спокойно к этому отнеслась. Ну, немножко, конечно, погрустила", — отметила супруга Ивлева.

Ранее Валерия Ивлева признавалась, что этот ребёнок является для неё долгожданным, и забеременеть у неё получилось не так быстро, как она планировала. Для неё этот малыш станет первым, а для Константина Ивлева — третьим. У него уже есть сын и дочь от предыдущих отношений.

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Константин Ивлев скоро вновь станет папой
Автор: Светлана Нерадовская
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