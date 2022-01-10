Брухунова призналась: из-за брака с Петросяном её достают мракобесы-хейтеры

Супруга мэтра российского юмора Евгения Петросяна посетовала, что её "достают хейтеры".

"Тонны негатива на меня вылились за несколько минувших дней. А причиной всему — чепчик. 😂 Ч-Е-П-Ч-И-К!" — написала Татьяна Брухунова в Instagram.

Впрочем, по словам жены юмориста, "злобствуют" не только по поводу её луков и внешности: кто-то "клеймит позором" за корысть и меркантильность.

Но за время, прошедшее с 2018 года, когда её роман с возрастным боссом прогремел на всю страну, неприязненное отношение к "разлучнице" звёздной пары Петросян — Степаненко никуда не делось:

"Мы живем в такое время: выросло целое поколение ни разу не получившее в морду за свои слова. И очень жаль. Люди разучились думать, прежде чем написать", — уверена Брухунова.

Молода женщина считает всех хейтеров глубоко больными людьми, так как человек со здоровой психикой — она в этом не сомневается — не может оскорблять другого, причём незнакомого.

Но есть, как отмечает мама маленького Петросяна, и плюс от "недалёких мракобесов": они сделали её гораздо сильнее.

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