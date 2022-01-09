В семье Игоря Николаева произошло пополнение: "Случилось чудо!"

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова поделилась радостной новостью. Певица рассказала, что теперь их в семье четверо.

Звёздные родители, наконец, пошли на уступки шестилетней дочери Вероники. Девочка мечтала о пушистом друге, поэтому главным подарком на день рождения ребёнка стал котёнок.

"Живой, игривый рождественский котенок Тесла — наш новый член семьи!" — написала Проскурякова в своём микроблоге.

Котёнок по имени Тесла, как выяснилось, девочка.

Наследница Игоря Николаева оценила живой подарок. Вероника сразу поняла, что ей преподнесли то, чего она очень просила у Деда Мороза в новогоднюю ночь.

Сам певец и композитор ранее тоже рассказал об усатом сюрпризе для дочери.

"А у нас случилось чудо! Дед Мороз исполнил Вероникину мечту. Положил под ёлочку котёнка!!!" — писал в своём Instagram-аккаунте автор хита "Выпьем за любовь".

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